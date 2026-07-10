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Afyonkarahisar'da sucuk fabrikasında yangın

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Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sucuk ve et işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi bölgesinde bir sucuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay, organize sanayi bölgesinde bulunan bir sucuk ve et işleme fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangına önce fabrika çalışanları müdahale etti. Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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