43. Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 43. Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Ali Yanatma'yı yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı elde etti.

Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlere, 25'i başpehlivan olmak üzere 363 güreşçi katıldı.

Baş boyunun finalinde Feyzullah Aktürk ile Ali Yanatma karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı kazandı.

Feyzullah Aktürk, AA muhabirine, üst üste ikinci kez Karaadilli beldesinde başpehlivanlığı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Karaadilli Er Meydanı'nın kendisine uğurlu geldiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da buradan Kırkpınar'a gittik ve final yaptık. Geçen yıl final ayağında kaybetmiştik. İnşallah bu sene de Kırkpınar'da final yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Karaadilli'deki organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin de yağlı güreşlere gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen ödül töreninde Aktürk'e başpehlivanlık kemeri verildi, dereceye giren sporculara da madalya ve kupaları takdim edildi.