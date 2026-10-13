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Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi; 1 ölü, 27 yaralı, şoför gözaltına alındı

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Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi; 1 ölü, 27 yaralı, şoför gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde elma toplamaya giden işçileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, tedavisinin ardından gözaltına alınan şoförün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Afyonkarahisar'da midibüsün devrildiği ve bir kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı trafik kazasında aracı kullanan şoförün tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçileri taşıyan E.G., idaresindeki 03 SK 073 plakalı midibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada büyük kısmı kadın 28 kişi yaralanırken, yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.A., isimli kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazada yaralanan E.G., tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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