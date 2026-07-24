Haberler

Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli Muğla'daki yangında özveriyle mücadele etti

Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli Muğla'daki yangında özveriyle mücadele etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için diğer illerden gelen ekiplerle birlikte görev aldı. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen gece gündüz çalışarak söndürme ve soğutma faaliyetlerinde bulundu. Kara unsurlarıyla koordineli mücadele eden ekipler, yeşil alanların korunması için özveriyle çalıştı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek vererek alevlere karşı özveriyle mücadele etti.

Türkiye'nin farklı illerinden sevk edilen ekiplerle birlikte yangın bölgesinde görev alan Şuhut Orman İşletme Müdürlüğü personeli, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Yangının kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, kara unsurlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda yeşil vatanın korunması için yoğun çaba harcadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de her şey sil baştan değişecek
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı