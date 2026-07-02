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Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yön levhalarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin yön levhalarına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. idaresindeki 32 SN 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhalarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan sürücü H.E.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, olayda otomobilin hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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