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Vişne toplarken akrep sokan şahıs hastaneye kaldırıldı

Vişne toplarken akrep sokan şahıs hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinde vişne hasadı yapan M.G., akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde vişne hasadı sırasında akrep sokan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaadilli beldesindeki bir vişne bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasat çalışması yaptığı sırada M.G.'yi akrep soktu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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