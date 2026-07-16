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Şuhut'ta yem bitkileri ekili alanlarda saha çalışmaları devam ediyor

Şuhut'ta yem bitkileri ekili alanlarda saha çalışmaları devam ediyor
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yem bitkileri üretiminin sürdürülebilirliği ve destekleme uygulamalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik ekipler üreticilerle görüşerek veri topluyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yem bitkileri üretiminin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, tarımsal üretim verilerinin güncel olarak takip edilmesi ve destekleme uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçe genelindeki yem bitkileri ekili alanlarda yerinde incelemeler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde üretim alanlarının mevcut durumu değerlendirilirken, ekiliş bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılıyor ve üretim sürecine ilişkin gerekli tespitler titizlikle yapılıyor.

Saha ziyaretleri kapsamında üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren teknik ekipler, yem bitkileri üretimi ve destekleme uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, üreticilerin talep ve önerilerini de dinliyor. Elde edilen saha verileri ise ilgili kayıtlarla birlikte değerlendirilerek üretim planlamasına katkı sağlıyor.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin etkin şekilde izlenmesi, destekleme süreçlerinin doğru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ile üretim planlamasının güçlendirilmesi amacıyla ilçe genelindeki saha çalışmalarının planlı ve düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için teknik destek ve rehberlik faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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