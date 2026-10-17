Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Afyonkarahisar Şuhut'ta mevsimin ilk karı Kumalar Yaylası'na yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Şuhut'ta mevsimin ilk karı Kumalar Yaylası'na yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Şuhut'ta sonbahar sürerken hava sıcaklıkları düşünce mevsimin ilk karı Kumalar Yaylası'na yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı Kumalar Yaylası'na yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri ise zor anlar yaşadı.

Şuhut ilçesinde sonbahar mevsimi devam ederken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İlçenin doğal güzellikleriyle bilinen Kumalar Yaylası, mevsimin ilk karıyla buluştu.

Ekim ayının ortalarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kumalar Yaylası'na düşen kar, bölgede kış mevsiminin yaklaştığını hissettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi

G.Saray'da Leao depremi! Oyuna girdi ama beklemediği bir şok yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Erbakan'dan 'sirkeli su' eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir

DEM Partilileri çıldırtan hareket! Fatih Erbakan gerekeni yapıyor
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

Antalya'da "Little Miss" rezaleti! Bakanlık hemen el attı
2 golle 3 puan! Erzurumspor iç sahada bir başka

Dadaşlar uçuşa geçti! Kendi sahasında üst üste üçüncü galibiyet
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası