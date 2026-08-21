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Şuhut'ta Patates Üretiminde Saha Kontrolleri Sürüyor

Şuhut'ta Patates Üretiminde Saha Kontrolleri Sürüyor
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates üretim alanlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince saha kontrolleri yapılıyor. Bitkilerin gelişimi, hastalık ve zararlı varlığı, yabancı ot yoğunluğu, sulama uygulamaları ve üretim alanlarının genel durumu titizlikle inceleniyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde önemli tarımsal ürünlerden biri olan patatesin üretim sürecine yönelik saha kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, üretim alanları yerinde incelenerek bitkilerin gelişim durumu ve tarımsal uygulamalar değerlendiriliyor.

İlçe genelindeki patates üretim sahalarında sürdürülen çalışmalarda; bitkilerin gelişim durumu, hastalık ve zararlıların varlığı, yabancı ot yoğunluğu, sulama uygulamaları ile üretim alanlarının genel durumu titizlikle kontrol ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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