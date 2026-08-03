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Minibüsle traktör çarpıştı: 6 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. yönetimindeki 03 YB 836 plakalı traktör ile M.D. idaresindeki 03 ABH 048 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte A.D., İ.D., E.D. ve H.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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