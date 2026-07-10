Afyonkarahisar'daki fabrika yangını 5 saatin sonunda söndürüldü
Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sucuk ve et işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek.
Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi bölgesinde bir sucuk fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sucuk ve et işleme fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümüne yayılan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına sabaha kadar devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR