Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. 11 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 11 milyon lira değerinde senet, silah ve fişek ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şuhut ilçesinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin ilçedeki 11 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, 11 milyon lira tutarında 7 senet, 3'ü kuru sıkı 6 tabanca, 1 av tüfeği, 892 fişek, 6 şarjör ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz