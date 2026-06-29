Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şuhut ilçesinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin ilçedeki 11 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, 11 milyon lira tutarında 7 senet, 3'ü kuru sıkı 6 tabanca, 1 av tüfeği, 892 fişek, 6 şarjör ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.