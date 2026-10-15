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Afyonkarahisar Şuhut'ta müstakil evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

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Afyonkarahisar Şuhut'ta müstakil evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Hacı Musa Mahallesi'nde akşam saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı. Sakinlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye müdahale ederken evde kimsenin olup olmadığı belirsiz, soğutma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre; Şuhut ilçesine bağlı Hacı Musa Mahallesi'nde bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin bulunup bulunmadığı belirsizliğini korurken, evde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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