Haberler

Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 06 EB 5893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

6 yıldır firariydi! FETÖ hükümlüsü resmen "delikte" yaşıyormuş

Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor

Bu kavşağa giren sürücüler ya yolu karıştırıyor ya da kaza yapıyor
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı

Fransa önlemleri artırdı! Nükleer reaktörler kapatıldı
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi