Kayabelen'de Büyük Taarruz Zafer Şenliği Coşkusu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünde, Büyük Taarruz'un 104'ncü yıl dönümü dolayısıyla "Büyük Taarruz Zafer Şenliği ve Birlik Gecesi" düzenlendi.

Büyük Taarruz'un başladığı toprakların önemli merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Büyük Zafer'in anlam ve önemini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Kayabelen köyünde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin kahraman şehitleri anısına yemek ikramında bulunuldu. Programda, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele de yad edildi.

Gecede Bolvadin Hoyek Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Programda tarih araştırmacıları Tarık Özaşkın ve Hakan Yılmaz da Büyük Taarruz ve Milli Mücadele dönemine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Gecenin sanat bölümünde ise sevilen sanatçı Tolga Çandar sahne aldı. Çandar'ın seslendirdiği eserler eşliğinde vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, Kayabelen'de zafer coşkusu ve birlik beraberlik duygusu bir arada yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı