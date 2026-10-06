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Şuhut'ta yetiştirilen 200 çil keklik Bucak'ın Kargı köyünde doğaya bırakıldı

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Şuhut'ta yetiştirilen 200 çil keklik Bucak'ın Kargı köyünde doğaya bırakıldı
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Şuhut'taki Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 200 çil keklik, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyünde doğaya salındı. Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada keklikler, Karacaören II Barajı kırsalında doğal yaşama bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 200 çil keklik, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyünde düzenlenen programla doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Burdur Valiliğinin himayelerinde, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yaban hayatını destekleme çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar-Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen 200 çil keklik, Kargı köyü Karacaören II Barajı kırsalında doğaya salındı.

Doğal yaşamın korunması, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen programda, Şuhut'ta yetiştirilen keklikler doğal yaşam alanlarıyla buluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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