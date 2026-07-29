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Fasulyede hasat maratonu başladı

Fasulyede hasat maratonu başladı
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Afyonkarahisar’ın tarımsal potansiyeliyle öne çıkan Şuhut ilçesinde, yaz sezonunun en önemli ürünlerinden biri olan taze fasulyede hasat maratonu başladı.

Afyonkarahisar'ın tarımsal potansiyeliyle öne çıkan Şuhut ilçesinde, yaz sezonunun en önemli ürünlerinden biri olan taze fasulyede hasat maratonu başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, kavurucu sıcaklara aldırış etmeden gün boyu toplayarak hazırladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştırıyor. Bölgenin taze fasulye üretiminde adeta bir üssü konumunda bulunan Şuhut'ta, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştiriliyor. Dekar başına ortalama 2 bin 500 kilogram verimin elde edildiği ilçede, bu sezon da binlerce ton kaliteli ürünün iç piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

İlçede taze fasulyenin kilogramı tarlada 50 ile 60 TL arasında alıcı bulurken, zorlu şartlar altında çalışan tarım işçileri ve üreticiler fiyatların emeği karşılayacak seviyede kalmasını istiyor.

Tarlada çalışan işçiler hasadın verimli geçtiğini belirterek, sabah saat 07.30'dan akşam 18.00'e kadar günlük bin TL yevmiye ile çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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