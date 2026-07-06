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Motoaijlet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Motoaijlet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (50) idaresindeki 07 CMM 99 plakalı otomobil, Atlıhisar köyü yakınlarında E.K'nin (17) kullandığı 03 AKC 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet olay yerinden yaklaşık 20 metre ileri savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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