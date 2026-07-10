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Afyonkarahisar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sucuk fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 14 itfaiye, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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