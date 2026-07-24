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Şuhut'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Sigaraya Başlamama Semineri

Şuhut'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Sigaraya Başlamama Semineri
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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik 'Sigaraya Başlamama' semineri düzenledi. Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök'ün verdiği seminerde sigaranın zararları, sağlıklı yaşam bilinci ve doğru alışkanlıkların önemi anlatıldı. Öğrenciler soru-cevap ile programa katıldı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sigaraya Başlamama" seminerinde, sağlıklı yaşam bilinci ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatıldı.

Şuhut İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök, TOKİ Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği seminerde, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve toplum açısından doğurduğu zararları kapsamlı şekilde ele aldı.

Karşılıklı soru-cevap ve sohbet ortamında geçen programda, özellikle çocuk yaşta doğru alışkanlıklar kazanmanın önemine dikkat çekildi. Öğrencilere, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel şartlarından birinin sigara ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak durmak olduğu vurgulandı.

Seminerde ayrıca, bilinçli, sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmenin aile, okul ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilirken, öğrenciler de merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek programa aktif katılım sağladı.

İlçe müftülüğü yetkilileri, yaz Kur'an kurslarında sadece dini eğitimin değil, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilinçlendirme faaliyetlerine de önem verdiklerini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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