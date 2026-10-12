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Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi midibüsü devrildi, 28 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi midibüsü devrildi, 28 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 28 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
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