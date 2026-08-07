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Şuhut'ta Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtıldı

Şuhut'ta Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtıldı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, çocukların aile ortamında güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla Koruyucu Aile ve Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtım Programı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, çocukların aile ortamında güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla Koruyucu Aile ve Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli Tanıtım Programı düzenlendi.

Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser'in öncülüğünde gerçekleştirilen programa mahalle ve köy muhtarları, kurum müdürleri ile kamu personeli yoğun katılım sağladı. Programda, koruyucu aile sisteminin önemi, çocukların sevgi dolu bir aile ortamında yetişmesinin toplumsal faydaları ve geçici koruyucu aile hizmet modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, koruyucu aile hizmetinin, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakım ve korunması mümkün olmayan çocukların güvenli, sıcak ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerine imkan sunduğunu belirtti.

Programda, "Bir çocuğun hayatına umut olmak, geleceğine yön vermek hepimizin ortak sorumluluğudur" mesajı verilerek, toplumun tüm kesimlerinin koruyucu aile hizmetine destek vermesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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