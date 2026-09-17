Şuhut’ta yağış etkisini gösterdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağışlı hava etkili olurken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da azaldı.

İlçede etkili olan sağanak, sıcak ve kurak geçen günlerin ardından vatandaşları memnun etti. Yağışın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Özellikle tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Şuhut'ta, yağışın toprağın nemlenmesine ve tarımsal alanların su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı