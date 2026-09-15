Afyonkarahisar'da besihanede çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir besihanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bademli köyünde bir besihanede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, besihanedeki 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve saman balyalarının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA