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Sucuk fabrikası yangın sonrası enkaza döndü

Sucuk fabrikası yangın sonrası enkaza döndü
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Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sucuk ve et işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Fabrika büyük hasar gördü, çatıdaki güneş panelleri yandı.

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi bölgesinde sucuk fabrikasında çıkan ve yangın yaklaşık 5 saatlik müdahaleyle söndürülünen yangının ardından fabrika adeta enkaza döndü.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sucuk ve et işleme fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümüne yayılan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Sabaha kadar soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede yangının ardından fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Enkaza dönen fabrikada özellikle tesisin çatı kısmında bulunan ve elektrik enerjisi sağlayan güneş panellerinin büyük ölçüde yandığı ve zarar gördüğü gözlendi.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili itfaiye tarafından başlatılan inceleme çalışması ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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