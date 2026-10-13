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Afyonkarahisar Şuhut'ta 1 kişinin öldüğü midibüs kazasında sürücü tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, sürücü ve 26 kişinin yaralandığı işçi taşıyan midibüs kazasında tedavisi tamamlanan sürücü tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1 kişinin öldüğü midibüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan midibüs sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.G. adliye sevk edildi.

Sürücü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.G. idaresindeki 03 SK 073 plakalı işçileri taşıyan midibüs, dün, Uzunpınar köyü yakınlarında devrilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ve 26 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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