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Afyonkarahisar'da Şuhut ile Sandıklı arasındaki Kumalar Yaylası'na kar yağdı

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Afyonkarahisar'da Şuhut ile Sandıklı arasındaki Kumalar Yaylası'na kar yağdı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası'na kar yağdı. Akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak kara dönüşürken doğaseverler kar yağışını görmek için yaylanın yüksek kesimlerine çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Sandıklı ilçeleri arasındaki Kumalar Yaylası'na kar yağdı.

Kentte, akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, Şuhut ve Sandıklı ilçeleri arasında 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası'nda kara dönüştü.

Bölgedeki doğaseverler kar yağışını yakından görmek için yaylanın yüksek kesimlerine çıktı.

Sandıklılı doğasever Asım Yıldız, sonbahar mevsiminde gelen kar yağışını yaylada gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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