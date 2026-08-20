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Şuhut'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Şuhut'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde çıkan anız yangını, köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Anayurt köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterirken, köy sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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