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Sivas Suşehri'nde otomobil direğe çarptı, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobil aydınlatma direğine çarparak sürücünün yaralanmasına neden oldu. Araçta sıkışan sürücü Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı ve Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.A. yönetimindeki 58 AIA 708 plakalı otomobil, Yanlızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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