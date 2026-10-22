Suşehri'nde park halindeki çekicide çıkan yangın hasara neden oldu

Suşehri'nde park halindeki çekicide çıkan yangın hasara neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki oto çekicide yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çekici hasar gördü.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki çekicide çıkan yangında hasar oluştu.
C.A.'ya ait 58 ADB 225 plakalı oto çekicisinde Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çekicide hasar meydana geldi.
Kaynak: AA