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Sivas Ulaş'ta İŞKUR personeline hijyen eğitimi düzenlendi, sağlıklı ortam amaçlandı

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Sivas Ulaş'ta İŞKUR personeline hijyen eğitimi düzenlendi, sağlıklı ortam amaçlandı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda görevli İŞKUR personeline hijyen eğitimi düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimde kişisel ve el hijyeni, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve eğitim ortamlarında hijyen kuralları anlatıldı; okullarda hijyen bilincinin artırılması amaçlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda görevli İŞKUR personeline hijyen eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Şule Geldi tarafından kişisel hijyen, el hijyeni, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, eğitim ortamlarında hijyen kuralları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca hijyen kurallarına uyulmasının bireysel ve toplum sağlığı açısından önemi anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, okullarda hijyen bilincinin artırılması, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Karacalar, "Hijyen bilincinin artırılmasına yönelik bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Verilen eğitim ile okullarda görevli İŞKUR personellerimiz okullarda daha sağlıklı, daha hijyenik olarak çalışmalara katkı sağlayacaktır." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Doğan ise eğitimlerin temel amacının okullardaki hijyen standartlarını yükseltmek ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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