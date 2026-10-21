Sivas Yıldızeli'nde karbonmonoksit zehirlenmesinde bir kişi öldü, eşi tedaviye alındı

Sivas Yıldızeli'nde karbonmonoksit zehirlenmesinde bir kişi öldü, eşi tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı. Yakınlarının 112'ye haber vermesiyle eve giren ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze morga götürüldü.
Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.
Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ile eşi Narin Soytürk'ten (57) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi, baygın halde bulunan eşi Narin Soytürk'ü ise hastaneye kaldırdı.
Halil Soytürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.