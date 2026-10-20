Sivas'ta Semra Aydın Kurt Aşevi günlük 500 kişiye yemek dağıtımıyla açıldı

Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" hedefi kapsamında hayata geçirilen Sivas Semra Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı.

Hayırsever iş insanı Yusuf Ziya Kurt'un destekleriyle inşa edilen ve hayırseverin anne ve babasının adını taşıyan aşevinin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, anlamlı hizmeti şehre kazandıranlara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Devletin, vatandaşların huzurunu ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, her koşulda onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmaya devam ettiğini söyleyen Şimşek, "Bu noktada Türk Kızılayımızın üstlendiği görev son derece kıymetlidir. Köklü geçmişiyle milletimizin yardımseverliğinin ve merhametinin simgesi olan Kızılay, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuzdur." dedi.

"Yaşlılarımızın kapısını çalıp 'nasılsın' diye sormaya talibiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise "81 ilde 81 Aşevi" diye yola çıkarken milletin yardım elini temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Projenin asıl amacının daha çok tek başına yaşayan ve evinde yemek pişirecek gücü olmayan yaşlılar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yaşlılarımızın kapısını çalıp 'nasılsın' diye sormaya talibiz. Bunu gönüllülerimiz eliyle yapacağız." diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Yusuf Ziya Kurt'a teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bu projede hayırseverlerimize ve devletimize güvendik. Her bir ilimizde valiliğimiz bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımızla ortak bir şekilde bu yola çıkmaya cesaret ettik. Bir bina yapıldığı zaman o binanın devamlılığını sağlayan sistem kurmanız gerekiyor. Bu sistemin içerisinde valilerimizin himayesi, devletimizin varlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız çok önemli yerde duruyor. Aslında bu aşevlerimiz Kızılay aşevleri değil, bu aşevlerimiz Sivas'ın kendisinin sahipleneceği, kendi büyüklerine kendi yardımseverleriyle hizmet edeceği, kendi gönüllüleriyle bu hizmeti yürüteceği bir aşevi."

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun da hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilk etapta günlük 500 kişiye yemek dağıtımı yapacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA