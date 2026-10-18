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Sivas Koyulhisar'da markete dalan kamyonetin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, Camikebir Mahallesi'nde bir markete girdi. Kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camikebir Mahallesi'nde Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.K'ya ait markete girdi. Kazada sürücü ve market sahibi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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