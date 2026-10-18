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Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

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Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor
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Denize kıyısı olmayan Sivas'ta palamut bolluğu yaşanıyor. Ordu'dan her gün taze getirilen palamudun tanesi 100 TL'den satılırken, sosyal medyadan sipariş alan balıkçılar Eskişehir, Denizli, Hatay ve Mersin gibi illere strafor kutularda otobüsle balık gönderiyor.

Denizlerde yaşanan palamut bolluğundan Sivas da nasibini aldı. Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Akdeniz ve Ege bölgesi illerine palamut sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

TANESİ 100 LİRADAN SATILIYOR

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta balıkçı pazarlarında Karadeniz illerini aratmayacak hareketlilik yaşanıyor. Karadeniz illerinden Sivas'a gelen fazla palamutlar Akdeniz ve Ege bölgelerindeki illere sevk ediliyor. Online siparişler paketlenerek otobüsler aracılığıyla balıkseverlere ulaştırılıyor.

Sivas'ta sezonun en çok ilgi gören balığı palamut, fiyatı ve yoğunluğu ile vatandaşlardan büyük talep görüyor. Sebze halinde balıkçılar tarafından her gün taze olarak Ordu'dan getirilen palamudun tanesi 100 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçıların önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

DENİZ KENTLERİNDEN SİPARİŞ YAĞIYOR

Sosyal medyadan da sipariş aldıklarını belirten balıkçı Fethi Şahin Bingöl, Eskişehir, Denizli, Hatay ve Mersin gibi denize kıyısı olan ya da denize yakın şehirlerden sipariş aldıklarını ifade etti. Strafor kutularla bu bölgelere otobüsle kargo göndereceklerini vurgulayan Bingöl, denizi olmayan Sivas'ın denizi olan şehirlere palamut gönderdiğini söyledi.

SON 10 YILIN REKOR BOLLUĞU

Palamutta son 10 yılın rekor bolluğunun yaşandığını belirten Bingöl, şunları söyledi: "Bu sene denizlerimizde büyük bir bereket var. Ülkemizde son 10 yılın en büyük palamut rekoltesine ulaşıldı. Karadeniz'in her bölgesinde palamut çıkıyor şu anda. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Bu sene çok kaliteli palamut tüketiyor vatandaşlar. Şimdilik yoğun olarak palamut satmaya devam ediyoruz. Arkası kesilmiyor, çok bol bir şekilde palamut geliyor. Sosyal medya hesabımızda devamlı paylaşım yapıyoruz. Denizi olmayan Sivas'a her gün bir kamyon taze balık getiriyoruz. Eskişehir, Denizli, Hatay, İskenderun, Mersin'den arayanlar var. Bize ulaşarak balık sipariş ediyorlar. Türkiye'nin birçok bölgesinden şu an bizi arayanlar var. Şu an kamyonla balık yapıyoruz, strafor kutularla balıkları göndereceğiz. Kamyonlarımız devamlı çalışıyor, balık Sivas'a geliyor, Sivas'tan diğer şehirlere gidiyor. Denizi olmayan Sivas'tan deniz olan bölgelere, özellikle Akdeniz çevresine balık göndereceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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