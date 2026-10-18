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Sivas İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi, 7 kişi yaralandı

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Sivas İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi, 7 kişi yaralandı
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Erzurum'dan Ankara'ya giden cezaevi nakil aracı Sivas'ın İmranlı ilçesinde devrildi, araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Erzurum'dan Ankara'ya giden cezaevi nakil aracı Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaza yaptı, devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Erzincan kara yolunda, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yedi kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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