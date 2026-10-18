Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez 92 oyla kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez 92 oyla kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez 92 oyla kazandı; mevcut başkan Halil İbrahim Temiz 68 oy aldı. Gülez, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki 8. Olağan Genel Kurul'da birlik mesajı vererek kazananın Eğitim-Bir-Sen ailesi olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez kazandı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Gülez 92 oy alırken, mevcut başkan Halil İbrahim Temiz 68 oy aldı.

Gülez, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongrenin geride kaldığını ve artık kırgınlıkları bir kenara bıraktıklarını söyleyen Gülez, tüm üyelerle omuz omuza yürüyeceklerini belirtti.

Seçimin kaybedeninin olmadığını, kazananın Eğitim-Bir-Sen ailesi olduğunu vurgulayan Gülez, Sivas'ta sendikal mücadeleyi daha ileriye taşımak için birlik içinde çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi
Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
Kayseri'de refüje çıkan alkollü sürücü polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Kamera yalanını ortaya çıkardı

Polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Aldığı cevap ve ceza olay oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti