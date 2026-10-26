Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta eylülde bin 139 konut satıldı, iş yeri satışı 127 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre Sivas'ta bin 139 konut ve 127 iş yeri satıldı. Satılan konutların 598'i ilk el, 541'i ikinci el; iş yerlerinin 49'u ilk el, 78'i ikinci el satışlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta eylül ayında bin 139 konut satıldı. Bin 139 konutun 598'ini ilk el satış, 541'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta eylül ayında satılan iş yeri sayısı da 127 olarak gerçekleşti. Bunun 49'unu ilk el satış, 78'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı

Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası

Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında