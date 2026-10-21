Hatice Baydiker, apartmanlar arasındaki 60 yıllık evini müteahhitlere satmıyor

Sivas'ın en işlek caddelerinden birinde ikamet eden 68 yaşındaki Hatice Baydiker, apartmanların arasında kalan 60 yıllık müstakil evinde ailesinin hatıralarını yaşatmaya devam ediyor.

Sivas kent merkezinde Osmanlı Caddesinde yüksek katlı apartmanların arasında yer alan 60 yıllık müstakil daire görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas Kalesine gidiş güzergahı üzerinde bulunan ev turistlerin de ilgisini çekerken 50 yıldır evde yaşayan ev sahibi Hatice Baydiker (68), hem evini hem de mahallesini çok sevdiği için yıllara meydan okuyan müstakil evinde yaşamaya devam ediyor. 1976 yılında gelin olarak geldiği 1 oda 1 salon evde çocuklarını büyüten Baydiker, 2006 yılında eşini trafik kazasında kaybetti. Baydiker, evini satın almak isteyenlere olumsuz yanıt verdiğini, müteahhitler ile hem anlaşamadığı hem de evini sevdiği için satmak istemediğini belirtti.

50 yıl önce gelin olarak geldiği evde yaşamaya devam eden Hatice Baydiker, "Mahallemde evimde çok güzel. Ben 1976 yılında gelin olarak bu eve geldim şu an hala burada yaşıyorum. 4 çocuğumu da burada büyüttüm. Evim şu an iki apartmanın arasında kaldı. Müteahhitler ve evi çok isteyen var ama ben 17 yaşındaydım bu eve geldiğimde şimdi 68 yaşındayım. Evimi de mahallemi de çok seviyorum. Çevrede ki herkeste beni seviyor, saygı duyuyor. Bu evde 4 çocuk büyüttüm şu an en büyük çocuğum 49 yaşında. Evime bakıyorum, boyuyorum her şeyiyle ilgileniyorum. Yandaki komşu istiyor, müteahhitler istiyor ama evi vermek istemiyorum. Geçenler evi çok beğeniyor. Evi gördüklerinde 'çok güzel bir gün kahvaltıya geleceğiz eski evlerde büyüdüğümüz için özlemi kaldı' diyorlar, bende 'buyurun gelin her zaman kapım açık' diyorum. Herkes çok beğeniyor apartmanların arasında küçük kutu gibi bir ev" dedi.

"Evim eski eşyalar eski ama ben her şeyini seviyorum"

Evinde birçok anısı olduğunu söyleyen Baydiker, "Banyo yok ama çocuklarımı girişte yıkıyordum. Makine olmadığı için çamaşırları elimde yıkıyorum. Evimi seviyorum, sevdiğim için bugüne kadar her şeye katlandım. Eşim 2006 yılında vefat etti. Kendisi şehirlerarası otobüs şoförüydü. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşyalarımı bugüne kadar hiç değiştirmedim. Evim eski, eşyalar eski ama ben her şeyini seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı