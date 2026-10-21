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Sivas Yıldızeli'nde sac ocağından sızan gazdan zehirlenen çiftten biri öldü

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Sivas Yıldızeli'ne bağlı Yukarıekecek köyünde bir çift, ısınmak amacıyla eve alınan sac ocağından sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Çiftten 65 yaşındaki kişi hayatını kaybederken, baygın bulunan eşi hastanede tedaviye alındı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan çift, ısınmak için eve aldıkları sac ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda şahıs hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57) dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için evin içine aldı. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan eşi N.S. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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