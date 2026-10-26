AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, terörün tüm yapılarıyla ortadan kaldırılmasını, silahın ve şiddetin konuşulmayacağı güvenlik ortamının sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Güler, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Toprak Analiz Laboratuvarı Açılışı ve Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada "Terörsüz Türkiye" konulu ilk dersi veren Güler, terörün yaklaşık 50 yıldır ülkeye derin acılar yaşattığını, başta Sivas olmak üzere bölge vilayetlerinin neredeyse her ilçesinde bir şehidin olduğunu, şehit ve gazi ailelerinin yaşadığını belirtti.

Abdullah Güler, "Aynı zamanda bu 50 yıllık dönemde büyük ekonomik kayıplar da yaşatmış bir sorundan bahsediyoruz. Ekonomik olarak uzmanların belirlediği, açıkladığı, tahmin ettiği 2 trilyon dolar kayıptan bahsediyoruz." dedi.

Bu kaynakların ülkenin gelişmesi için başka alanlarda harcanabileceğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Belki bugün rakamsal boyut açısından baktığımızda yüzlerce otoyolun, yüzlerce yüksek hızlı trenin, barajların, havalimanlarının, limanların, binlerce hastanenin, on binlerce okulumuzun, üniversite kampüsümüzün yapılacağı bütçe imkanları 50 yıllık dönemde maalesef heba edildi. Gelecek dönemlerde iç enerjimizi heba edeceğimiz, teröre bu manada harcayacağımız bir durumumuz olmaması gerekiyor. Büyük devlet aklı, devletimizin geçmiş hafızası, birikimi, tecrübesi aslında bunu çözebilir, bunu görüyoruz. Geçmişte birçok girişimler olmuş, 1990'lı, 2000'li yıllar, yine AK Parti dönemleri ama maalesef küresel emperyalist merkezlerin, küresel şeytani akılların ülkemiz içindeki müdahalesiyle bunda geçmiş dönemlerde başarılı olamadık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Meclisimizin güçlü katkılarıyla beraber bu konuda kararlıyız. İnşallah da sonuç alacağız."

"Amacımız terörün tüm yapılarıyla ortadan kaldırılması"

Güler, Türkiye'nin geçmişindeki 50 yıllık en büyük belayı ortadan kaldırmaya kararlı olduklarının altını çizerek, "Amaç belli, terörün tüm yapılarıyla ortadan kaldırılması. PKK, KCK yapılanmalarının tasfiye edilmesi, dağıtılması, silahlarının, kamp yerlerinin tamamen ortadan kaldırılması, bir daha bu topraklarda silahın, şiddetin konuşulmayacağı güvenlik ortamının sağlanması. İnşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

Bu konuda samimiyetle çalıştıklarını dile getiren Güler, Milli Savunma Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, MİT Başkanlığının ve bütün kurumların ciddi bir çaba sarf ettiğini, gayret gösterdiğini aktardı.

"Sırtımızdaki yüklerden kurtulmamız lazım"

Abdullah Güler, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıllarda dünya başka bir döneme geçiyor. Yapay zeka uygulamalarının, veri merkezlerinin, yüksek enerji ihtiyacının, güvenli gıdaya erişimin, temiz su kaynaklarına erişimin çok büyük savaşlara sebebiyet vereceği bir döneme giriyoruz. Bütün dünya hazırlık yapıyor. Dünya ülkelerinin savunma harcamalarına bakın, bambaşka bir şeye evriliyoruz. Ayağımızda pranga olan, koşmamız gereken dönemde bizi ağırlaştıran sırtımızdaki yüklerden kurtulmamız lazım. Kendi enerjimizle, çabamızla bunu gerçekleştirmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bizlere yol gösterici açıklamaları, Meclis'teki çok ciddi destek bize umut veriyor, bunu değerlendirmemiz lazım. Bu ülke, geçmişte kendi sorunlarını çözme noktasında ortaya birçok çalışma koymuştur ama gerek içeriden bazı çıkar yapılarının, gerek dışarıdan belli istihbarat aparatlarının, küresel, şeytani emperyalist güçlerin sabotajlarına maruz kaldık. İlerleyemedik, iç barışımız bozuldu, ülkemiz belki de kendi içine kapanmak zorunda kaldı. Ama o dönemlerde biliyoruz ki ülkemiz çok büyük imkanları kaybetti. Emperyalist güçler bunu yaparken boşuna yapmıyor, ülkemizin potansiyeli belli."

Konuşmanın ardından Toprak Analiz Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve diğer protokol üyeleri başarılı akademisyen ve öğrencilere belge verdi.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da katıldı.

Kaynak: AA