Sivas'ta yazın on binlerce kişiyi ağırlayan Paşabahçe, sonbaharda sessizleşti

Sivas'ta yaşayan vatandaşların yaz aylarında buluşma noktası olan Paşabahçe Mesire Alanı, sonbahar ile birlikte sessizliğe büründü.

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Paşabahçe Mesire Alanı, yaz aylarında on binlerce kişiyi ağırlıyor. Vatandaşların yer bulmak için sıraya girdiği alanda yaz aylarında yoğun kalabalık oluşurken, sonbahar ile birlikte sessizlik hakim oluyor. Yoğun kalabalık ve çocukların cıvıltısını geride bırakan bu doğal güzellik, sonbaharın renklerine büründü. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin mekanı olan Paşabahçe'nin sonbahar sessizliği dron ile görüntülendi.

Paşabahçe'de sonbaharda oluşan görüntülerin çok etkileyici olduğunu söyleyen İlhan Erzurum, "Burası Sivas'ın göz bebeği, Türkiye'nin ender mesire alanlarından bir tanesi. İlkbahar ve sonbahar görüntüleri de ayrı bir güzellik. Bu dönemlerde daha etkileyici, doğal görüntüler oluşuyor. Biz de bu amaçla hem şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşmak istedik hem de yürüyüş yapmak için buraya geldik. Sonbahar da oluşan böyle görüntüler insanın ruhuna okşayan, dinlendiren ve her anlamda insana katkı sağlayan ortamlar" dedi.

Ailesiyle vakit geçirmek için Paşabahçe'yi tercih eden Ebubekir Çakmak ise "Yılın bu döneminde burası çok güzel oluyor. Yazın olduğu gibi kalabalık da olmuyor. Sessiz, sakin bir ortam ve mevsim geçişlerini burada çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Şu an burada çok huzurlu bir ortam var. Burada Mevla'nın nakışlarını görebiliyorsunuz. Baharda ağaçlar canlanıyor, sonbaharda yapraklar dökülüyor, kışın tamamen kuruyor, yazın tekrar canlanıyor. Rengarenk etrafta renk cümbüşü var. Her yerde kartpostallık görüntüler var, bizde bunu izledikçe huzur buluyoruz. Çocuklarda mutlu oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı