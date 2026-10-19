Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sahib-i Ata'nın hayır şartıyla sıcak pide dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 1001 Hayır Şartı çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtıldı. Dağıtımın, 1280 yılında Sivas'ta kurulan Sahib-i Ata Vakfının sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da 1280 yılında kurulan Sahib-i Ata Vakfının hayır şartı kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtılarak asırlık yardım geleneği sürdürüldü.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Şartı çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak pide dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımın, 1280 yılında Sivas'ta kurulan Fahreddin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfının sıcak pide dağıtılmasına yönelik hayır şartı doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, vakıfların kuruluş amaçlarında yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak pide ulaştırdıklarını ifade eden Çınar, "Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayırsever ecdadın bıraktığı vakıf mirasını yaşatarak vakıfların hayır şartlarını yerine getirmeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Bu manzarayı gören Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti!
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp

Eğitim için gidip mahsur kaldılar! 1 gönüllü öldü, 10 kayıp
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Dünyada bu yaşta yalnızca 3. kez uygulandı! 6 aylık Osman Alp yoğun bakımdan çıktı, annesi 'mucize' dedi

Dünyada sadece 2 bebekte denenmişti! 6 aylık Osman'ın mucizesi
Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!