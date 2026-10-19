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Sivas’ın Zara ve Gemerek ilçelerinde Muhtarlar Günü programı düzenlendi

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Sivas’ın Zara ve Gemerek ilçelerinde Muhtarlar Günü programı düzenlendi
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Sivas’ın Zara ve Gemerek ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Zara’da muhtarlar Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, Vali Yardımcısı Culukar muhtarları kabul etti; Gemerek’te Kaymakam Koca, Kale Kafe’de muhtarlarla buluştu.

Sivas'ın Zara ve Gemerek ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zara Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen programda, Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Osman Öncü ve muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öncü, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, daha sonra kaymakamlık makamında muhtarları kabul etti.

Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından muhtarlara hediye dağıtılan törene, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Gemerek

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Gemerek Belediyesi Kale Kafe'de düzenlenen programa, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Tugay Olucak, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Çepni Belediye Başkan Vekili Derya Hasbek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Kaymakam Koca ve beraberindekiler, muhtarların gününü kutladı.

Kaynak: AA
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