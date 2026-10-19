Sivas Altınyayla'daki Sarissa Antik Kenti'nde kazılar 2027'de yeniden başlayacak

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yer olarak bilinen Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında yer alan, MÖ 1500-1400'lü yıllarda Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan Sarissa Antik Kenti'nde 1993 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2005'te sona ermişti. Yapılan kazı çalışmalarında 52 adet tablet ve ikiz boğa Rhyton heykeli bulunmuştu. Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentleri arasında yer alan Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Hitit kenti Sarissa'da, kazı çalışmalarına 2027 yılında yeniden başlanacak.

Marburg Üniversitesi'nden Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılan Sarissa, elde edilen bulgular ile tarihe ışık tutarken toprak altında kalan gizemleri ile Anadolu'daki keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor. Dünya tarihinde Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul edilen antik kent, Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden de birisi olarak kabul ediliyor.

Sarissa Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bölgede bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

"Sarissa çok önemli bir kültürel miras"

Sarissa'nın Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Önemli dini, siyasi ve idare merkezi. Biz bunu bölgeden çıkan tarihi tabletlerden anlıyoruz. Bugüne kadar yapılan kazılarda 52 adet tablet çıkarılmış. Yine burada ortaya çıkarılan saray kalıntılarından da anlıyoruz. Yine burada çıkarılan bir önemli eser daha var, oda ikiz boğa Rhyton heykeli. Bu eserimiz de şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu ikiz boğa heykelinden bir tane daha var, o da Hattuşa'dan çıkarılmış ve şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Bu Hititleri sembolize eden çok önemli bir eser, bu eser de Sarissa Antik Kentinde bulunmuş" diye konuştu.

3 bin 500 yıllık su mühendisliği harikası

1993'ten 2005 yılına kadar yapılan kazılarda 4 bin 600 metrekare büyüklüğünde tapınağın ortaya çıkarıldığını ifade eden Vali Şimşek, "Burası Hititler için önemli bir dini merkez. Hattuşa'daki krallar özellikle ilkbahar aylarında Sarissa'ya geliyorlar, burada bazı dini törenler gerçekleştiriyorlar. Özelikle geldiklerinde Fırtına Tanrısı'nın mekanını ziyaret ediyorlar ve bazı dini ritüeller burada gerçekleşiyor. Yine buranın bir önemli özelliği de tarihteki ilk su mühendislik örneklerine burada rastlanıyor olması. Burada Suppitassu gölü var, bunlardan birkaç tane daha olduğunu düşünüyoruz. Bu göl buranın su ihtiyacını karşılıyordu. Yaklaşık 3500 yılık su mühendisliği olarak bu göleti değerlendirebiliriz. Şu anda baktığımızda göleti halen görebiliyoruz" dedi.

Kazı çalışmalarına yeniden başlanacak

Vali Şimşek, amaçlarının kültürel mirasa sahip çıkmak ve korumak olduğunu ifade ederek, "Kültürel mirası bizden sonraki nesillere aktırmak, en önemlisi de burayı tanıtarak turizme kazandırmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda kazılara önümüzdeki yıl başlıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden Metin hoca öncülüğüne yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. İnşallah gelecek yıl devam eden yeni kazı çalışmalarında daha çok eser ortaya çıkarılacak. Hititlerin gerek dini gerekse idari sosyal yaşantısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu kazı çalışmalarında görev alan başta Andreas Müller ve ekibi olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı