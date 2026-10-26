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Gürün'de hasadı süren Ayvaniye elması uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor

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Gürün'de hasadı süren Ayvaniye elması uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor
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Sivas'ın Gürün ilçesinde tescilli Ayvaniye elmasının hasadı devam ediyor. Kabuğundaki doğal yağ sayesinde aylarca bozulmadan tüketilebilen elma, kendine has tat ve kokusuyla dikkat çekiyor; üretici Halit Yiğittürk, Gürün dışında yetişmediğini söylüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinin tescilli lezzetlerinden biri olan dayanıklılığı ile meşhur Ayvaniye elmasında hasat devam ediyor.

Gürün ilçesinde dalında olgunlaştıktan sonra aylarca tazeliğini koruyan ve toplandıktan sonra da aylarca bozulmadan tüketilebilen Ayvaniye elmasında hasat devam ediyor.

Kabuğunun doğal yağ özelliği sayesinde diğer elmalara göre daha uzun süre bozulmadan tüketilebilen elma, lezzeti ve görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

20 yıldır elma üreticiliği yapan Halit Yiğittürk, Ayvaniye elmasının kendine has tat ve kokusu olduğunu söyleyerek "Ayvaniye elmasını diğer elmalardan ayıran en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Tat ve koku olarak kendine has bir lezzeti vardır. Lezzetini ve kızarıklığını gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkından alıyor. Gürün ilçesinden başka bir yerde yetişmiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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