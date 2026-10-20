Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak bekliyor. Sıcaklıklar Doğu'da mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde normallerin altında seyredecek.
Ülke genelinde kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Bursa: Parçalı bulutlu 22
Adana: Parçalı bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24