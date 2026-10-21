Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜRASAŞ, Tanzanya'ya ihraç edilecek 100 yük vagonunu Sivas'ta üretecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜRASAŞ, Tanzanya'ya ihraç edilecek 100 yük vagonunu Sivas'ta üretecek Haber Videosunu İzle
TÜRASAŞ, Tanzanya'ya ihraç edilecek 100 yük vagonunu Sivas'ta üretecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Tanzanya'ya ihraç edilmek üzere 100 adet Sggmrs tipi yük vagonu üreteceğini bildirdi. Yerli ve milli imkanlarla Sivas Bölge Müdürlüğünde üretilecek vagonlar, Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığında kullanılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek 100 adet yük vagonunun Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, daha önce Tanzanya'ya gerçekleştirilen lokomotif ihracatının ardından aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı ihracatının yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından Tanzanya'ya ihraç edilmek üzere üretilecek Sggmrs tipi 100 adet yük vagonuna ilişkin açıklamada bulundu. TÜRASAŞ'ın demir yolu araçları üretimindeki kabiliyetini ihracatla uluslararası pazarlara taşıdığını belirten Uraloğlu, yeni vagonların Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini kaydetti.

"Tanzanya'ya ikinci demir yolu aracı ihracatımızı gerçekleştireceğiz"

Tanzanya'ya daha önce DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihraç ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, yük vagonlarının da aynı ülkeye gönderileceğini belirtti. Uraloğlu, "Tanzanya'ya bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi de 100 adet yük vagonumuzu ihraç etmeye hazırlanıyoruz. TÜRASAŞ'ın üretim kabiliyetini yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz 100 yük vagonunu Tanzanya'ya ihraç edeceğiz"

Tanzanya'ya ihraç edilecek Sggmrs tipi 100 yük vagonunun TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini bildiren Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz vagonlarımızı Tanzanya'nın demir yolu taşımacılığında kullanılmak üzere ihraç edeceğiz. Böylece Sivas'taki üretim kapasitemizi ihracata yönelik olarak da değerlendirmiş olacağız" dedi.

"Vagonlarımız 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak"

İhraç edilecek yük vagonlarının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Sggmrs tipi yük vagonlarımız 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak. 6 akslı ve yaklaşık 21 metre uzunluğundaki vagonlarımız, farklı uzunluklardaki konteynerlerin taşınmasına uygun olarak üretilecek. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde üreteceğimiz vagonlarımızla Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti

Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

MKYK'da mesajı verdi! Yeni kelleler gidecek
Her 10 sigaradan 9'unun tütününde mikroplastik çıktı! Türkiye ikinci sırada

Her 10 sigaradan 9'unda plastik çıktı! Türkiye ikinci sırada
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi