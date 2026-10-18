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Sivas Doğanşar'daki Dipsiz Göl ve Şelalesi sonbaharda renk cümbüşü sunuyor

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Sivas Doğanşar'daki Dipsiz Göl ve Şelalesi sonbaharda renk cümbüşü sunuyor
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Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbaharda sararan ağaç yapraklarıyla renk cümbüşü sunuyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen şelale, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sararan ve kurumaya başlayan ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğanın farklı tonlarını bir araya getiren bölge, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Sivas'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbahar mevsiminde farklı bir görünüme büründü. Ağaç yapraklarının sarı, kahverengi ve kızıl tonlara dönüşmeye başlamasıyla bölge, doğanın renklerini bir arada görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sivas kent merkezine 82, Doğanşar ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen suyuyla dikkat çekiyor. Çevresindeki ormanlık alanla bütünleşen şelale, sonbaharda ortaya çıkan renkli manzarasıyla doğaseverlere farklı bir atmosfer sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, göl ve şelalenin oluşturduğu doğal güzelliği cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştiriyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Dipsiz Göl ve Şelalesi, sonbaharın renklerini görmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

"Sonbaharda buraların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum"

Sonbaharda Dipsiz Göl'ü görebilmek için İstanbul'dan geldiklerini belirten Yasin Asaf Corut, "Dipsiz Göl'ün çevresinde çok güzel bir ortam var. Bu ortamın güzelliğini görebilmek için İstanbul'dan geldim. Çok rahatlatıcı bir yer. Her insanın çıplak gözle buraları görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonbaharda buraların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Aslında yazın değil de sonbahar zamanlarında gelinmesi gerekiyor. Etrafta çok güzel farklı renk tonları var. Biz de eşimle birlikte bol bol fotoğraf çekindik. Herkesin Dipsiz Göl'e gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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