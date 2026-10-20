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Sivas Suşehri'nde otomobil direğe çarptı, direk devrildi ve sürücü yaralandı

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Sivas Suşehri'nde otomobil direğe çarptı, direk devrildi ve sürücü yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle direk devrilirken yaralanan sürücü, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Yanlızbağlar mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı TOKİ Kavşağı yakınında meydana geldi. M.A yönetimindeki 58 AIA 708 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı M.A, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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